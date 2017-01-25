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Başkan Babaş ve UNESCO Çalışma Grubu'ndan Şeyh Şaban-ı Veli Yılı seferberliği



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin vefatının 450'nci yılı olan 2019'un UNESCO tarafından Şeyh Şaban-ı Veli yılı olarak ilan edilmesi için Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KESOB Başkanı Dursun Ergin ve Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı başkanlığındaki UNESCO Çalışma Grubu dün Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'u makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Kastamonu UNESCO Çalışma Grubu ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ı, Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'la bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli yılı ilan edilmesi adına Kastamonu UNESCO Çalışma grubuyla birlikte yapılan çalışmaları aktararak destek istedi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'a başvuru dilekçesiyle birlikte gerekli belgeler Başkan Babaş tarafından verildi.

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Anadolu'nun manevi dört direğinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Babaş, Şeyh Şaban-ı Veli'nin ve maneviyat şehri Kastamonu'nun Dünya çapında tanıtılmasının öneminin büyük olduğunu belirtti. Kastamonu'da bu yönde yedi aydır hummalı bir çalışma yapıldığının da altını çizen Başkan Babaş, UNESCO'nun 2019 yılını gönülleri birleştiren Şeyh Şaban-ı Veli yılı olarak ilan etmesinin öneminin de büyük olduğunu vurguladı. Başkan Babaş, kendisinin bu yönde üzerine düşen ne varsa yapacağını da belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, konuyu UNESCO Genel Kurulu'na ileteceğini söyleyerek elinden gelen desteği vereceğini belirtti. Oğuz, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin vefatının 450'nci yılı olan 2019'da UNESCO çatısı alında uluslararası bir anma programı düzenleyeceklerinin sözünü verdi.

Kastamonu'nun 'Huzur Şehri' olduğunun altını çizen Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise 2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli Yılı olabilmesi için ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını belirterek projenin yanında olduklarını vurguladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise Şeyh Şaban-ı Veli'nin önemini ve değerini en iyi şekilde anlatılması adına üzerlerine düşeni yapacaklarını ilettiler.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Gönül dostu, huzur insanı, hayatını karanlıkların aydınlanmasına adayan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'yi Ankara'da en iyi şekilde anlattık. Değerli heyetimizle birlikte her kapıyı çaldık ve fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah 2019 yılı Şeyh Şaban-ı Veli Yılı olarak ilan edilir. Biz konunun takibinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, UNESCO Çalışma Grubu olarak 2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli Yılı olması adına çalışmalarını var güçleriyle sürdüreceklerini belirtti. Avcı, Ankara'daki görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade ederek bu yoldaki inancının arttığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Avcı, kendilerine destek veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran'a ve her daim yanlarında olan Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a teşekkür etti.

(Vİ-İÇ)



25.01.2017 17:40:06 TSI

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