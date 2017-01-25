26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emeklilere promosyon müjdesi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:38
Emeklilere promosyon müjdesi
Emeklilere promosyon müjdesi
- Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner:
- "Rakamlar cüzi de olsa bizi mutlu etti, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, emeklilere verilecek promosyon ile ilgili değerlendirmesinde, "Rakamlar cüzi de olsa bizi mutlu etti, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
11 milyon emekli uzun süredir maaşlarına ilaveten verilecek olan promosyon konusuna kitlenirken emeklileri rahatlatan açıklama bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Bakan Müezzinoğlu emeklilere Mart ayında promosyon verileceğini müjdelerken, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner Bakanın açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Maaşı bin TL'nin altında olanlara bir seferde 300 Lira, maaşı bin TL ile iki bin TL arasında olanlara 375 TL, maaşı iki bin TL üzerinde olanlara ise 450 TL promosyon ödeneceğini kaydeden Tangüner, "Rakamlar cüzi olsa da emeklilerimiz için iyi olacak. Çünkü emeklilerimiz çok zor şartlar altında geçimlerini sürdürüyorlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu rakamlar daha da artar ve emeklilerimiz rahata kavuşur. Ben bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

25.01.2017 17:42:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı ligde zor günler geçiriyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VOLEYBOL TAKIMI LİGDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Başkan Polat Muşlu öğrencileri misafir etti
YEREL

BAŞKAN POLAT MUŞLU ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ
DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor
YEREL

DSİ 92. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Fırat Gümrük Bölge Müdürlüğü'nden 1 yılda 1.5 milyon TL gelir
YEREL

FIRAT GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 YILDA 1.5 MİLYON TL GELİR
MHP'li Başkan Erdem, &quot;Anayasa birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak&quot;
YEREL

MHP'Lİ BAŞKAN ERDEM, "ANAYASA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN BİR SİMGESİ OLACAK"
Büyükşehir'in eğitimcileri için öğretmen çalıştayı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN EĞİTİMCİLERİ İÇİN ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI
Büyükşehir'de süper hizmet masasıyla anında çözüm
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE SÜPER HİZMET MASASIYLA ANINDA ÇÖZÜM
'Yeşilyurt Meslek Ediniyor' projesi başladı
YEREL

'YEŞİLYURT MESLEK EDİNİYOR' PROJESİ BAŞLADI
&quot;Hedefimiz şampiyonluk&quot;
YEREL

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
FETÖ, eğitimi &quot;ara yüz&quot; olarak kullanmış
YEREL

FETÖ, EĞİTİMİ "ARA YÜZ" OLARAK KULLANMIŞ
Yeşilyurt Belediye Tiyatrosundan İskenderoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE TİYATROSUNDAN İSKENDEROĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ