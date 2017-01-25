26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Daire Başkanları Kilis'i ziyaret etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:41
Daire Başkanları Kilis'i ziyaret etti
Daire Başkanları Kilis'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahmut Ağırman ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezir Gül, Kilis'te bir dizi temaslarda bulundu.
Kilis'te, Suriyeli çocukların eğitimlerinin niteliklerini artırmak için Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Suriyeli öğretmenlerin eğitimi ile ilgili 80 saatlik bir kurs başlatıldı. İlgili kursa Kilis'teki Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan 659 öğretmen, ayrıca görev yapması muhtemel 171 öğretmen katıldı. Söz konusu kursu denetlemek, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahmut Ağırman ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezir Gü,l Kiliste çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile yetkililerden bilgi alan daire başkanları, Öncüpınar Kampını gezerek, okullar hakkında bilgi alındı.
(MAD-SD-Y)

25.01.2017 17:46:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Rektör Karacoşkun'un personelle ilk buluşması
YEREL

REKTÖR KARACOŞKUN'UN PERSONELLE İLK BULUŞMASI
İçme Suları Müdürü Mahmut Şahin, unutulmadı
YEREL

İÇME SULARI MÜDÜRÜ MAHMUT ŞAHİN, UNUTULMADI
Sinema ve Oyun Günleri
YEREL

SİNEMA VE OYUN GÜNLERİ
Kaymakam Avcı, SYDV tarafından muhtaçlar için yaptırılan evleri ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM AVCI, SYDV TARAFINDAN MUHTAÇLAR İÇİN YAPTIRILAN EVLERİ ZİYARET ETTİ
Kilis'te konut satışı azaldı
YEREL

KİLİS'TE KONUT SATIŞI AZALDI
Rektör Karacoşkun'dan hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
YEREL

REKTÖR KARACOŞKUN'DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR