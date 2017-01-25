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Gökmen yeni şampiyonlukların sözünü verdi



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kaymakam Uğur Turan ile WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası üçüncüsü Eren Gökmen ve babası Mustafa Gökmen'i makamında ağırladı.

Kaymakam Uğur Turan, WAKO Dünya Kick Boks 3.'sü Milli Takım Sporcusu Eren Gökmen ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. 2016 yazında İrlanda'da gerçekleştirilen WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası Gençler Kategorisinde 75 kg. full contact branşında Türkiye'ye 3.'lük madalyasıyla dönen Gökmen'in Turgutlu'nun olduğu kadar Türkiye'nin bir gururu olduğunu ifade eden Başkan Şirin, verdikleri desteklerin karşılıksız kalmamasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Gökmen'den yeni şampiyonluk sözleri aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in kendisine verdiği desteğin önemini belirten Eren Gökmen de Başkan Şirin'e teşekkür ederek, "Bireysel spor dallarından biri olan kick boksa olan tutkum devam ediyor. Bu konuda Sayın Başkanımız'ın da desteğini arkamıza aldık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de ilçemize başarılar getireceğim" dedi. Kaymakam Turan da Eren Gökmen'in azim ve gayretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine başarılar diledi.

(AY-Y)



25.01.2017 17:47:14 TSI

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