YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli Ticaret Borsası'ndan kan bağış kampanyası

Salihli Ticaret Borsası'ndan kan bağış kampanyası



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret Borsası, Kızılay işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi.

Salihli Ticaret Borsası hizmet binasında gün boyu süren kan bağış kampanyasında Borsa Başkanı Yetiş Aksoy olmak üzere, borsa yönetimi, üyeleri ve basın mensupları ile gönüllü bağışçılar kan verdi. Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu ifade eden Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, "Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın ülke genelindeki kan stoklarında azalma olduğu yönünde bir çağrı yaptı. Bizde borsa olarak bu kan bağış kampanyasına destek olmak istedik. Kan ihtiyacı duyarsız kalmadıkları için tüm gönüllü bağışçıları tebrik ediyorum. Ayrıca her 3 ayda bir kez kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Gönüllü bağışçılara bölgenin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm ikram eden Aksoy, ayrıca tüm bağışçılara kuru üzüm tüketmeye davet etti.

Aksoy, kan bağış kampanyasını da her yıl borsa olarak düzenleyip, geleneksel hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

(BA-ÖND-Y)



25.01.2017 17:53:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER