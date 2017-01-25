26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nihat Hatipoğlu, Başkan Yücel'i ziyaret etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:50
Nihat Hatipoğlu, Başkan Yücel'i ziyaret etti
Nihat Hatipoğlu, Başkan Yücel'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - "Şehitlerimize Dua Programı" için Alanya'ya gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.
Akademisyen ve İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Alaiye Organizasyon ve Alanya Belediyesi'nin destekleri ile bugün saat 17.00'da Cikcilli Düğün Salonu'nda şehitler için yapılacak programa katılmak için Alanya'ya geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program öncesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den şehre yapılan yatırımlar ile ilgili bilgiler alan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yapılan hizmetler için Başkan Yücel'i tebrik etti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'naAlanya'nın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı hakkında bilgiler veren Başkan Yücel,ziyaretin ardındanAlanya'nın geleneksel değeri ipek kozasından üretilen iplik ile dokunmuş ve gelincik çiçeği ile süslendikten sonra çerçevelenen mendil hediye etti.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Başkan Yücel'e organizasyona verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
(SM-

25.01.2017 17:55:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Alanya'nın 2017 yılı tanıtım programı görüşüldü
YEREL

ALANYA'NIN 2017 YILI TANITIM PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ
Gazeteci Uğur Mumcu Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
YEREL

GAZETECİ UĞUR MUMCU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ANILDI
Antalya'da &quot;Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı&quot; düzenlenecek
YEREL

ANTALYA'DA "DOĞALTAŞ, MERMER, PROJE VE TEKNOLOJİLERİ FUARI" DÜZENLENECEK
Alanya'daki silahlı saldırı
YEREL

ALANYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Polisin yanlış eve düzenlediği operasyonun ölüme neden olduğu iddiası
YEREL

POLİSİN YANLIŞ EVE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONUN ÖLÜME NEDEN OLDUĞU İDDİASI
957 ilçe belediyesi icinde 4. oldu
YEREL

957 İLÇE BELEDİYESİ İCİNDE 4. OLDU
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi
YEREL

ANTALYA'DA OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ
Konyaaltı'nda 4 mahalleye muhtarevi
YEREL

KONYAALTI'NDA 4 MAHALLEYE MUHTAREVİ
Alanya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ALANYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Antalya'da silah kaçakçılığı iddiası
YEREL

ANTALYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

ATB'nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
YEREL

ATB'NİN OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Ziraat Odası Koordinasyon Başkanlığı'na indirimli sağlık hizmeti
YEREL

ZİRAAT ODASI KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NA İNDİRİMLİ SAĞLIK HİZMETİ
Antalya OSB, yılın ilk toplantısını Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirdi
YEREL

ANTALYA OSB, YILIN İLK TOPLANTISINI VALİ KARALOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ
Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
MURGEM'de tatil yok
YEREL

MURGEM'DE TATİL YOK
Antalyalı müteahhitler 2017'den umutlu
YEREL

ANTALYALI MÜTEAHHİTLER 2017'DEN UMUTLU
Korkuteli'nde asfalt hazırlığı
YEREL

KORKUTELİ'NDE ASFALT HAZIRLIĞI
3. Selim Han Kepez'de eserleriyle anıldı
YEREL

3. SELİM HAN KEPEZ'DE ESERLERİYLE ANILDI
İşitme Engelliler Golf Milli Takımı seçmeleri
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER GOLF MİLLİ TAKIMI SEÇMELERİ
Sigortacılar ve ATSO eğitim iş birliği yapacak
YEREL

SİGORTACILAR VE ATSO EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
16 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyeyi bağışlayacak
YEREL

16 BİN TL DEĞERİNDEKİ TEKERLEKLİ SANDALYEYİ BAĞIŞLAYACAK
Başkan Uysal, 10 bisiklet hediye etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL, 10 BİSİKLET HEDİYE ETTİ
Antalya Okullar Ligi'nde ilk yarı sona erdi
YEREL

ANTALYA OKULLAR LİGİ'NDE İLK YARI SONA ERDİ