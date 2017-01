YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk;

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ortak hareket ederek, çiftçilerimizin menfaatine olan her türlü çalışmada birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Orhan Öztürk, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün şehirde son zamanlarda gıda üretimi ve gıda üzerine çalışmalarda bulunan işyerleri ile işletmelere yaptığı denetimlerin her zaman arkasında olduklarını ve destekçisi olmaya da devam edeceklerini söyledi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çiftçileri çeşitli konularda bilgilendirmeye çalıştığını hatırlatan Öztürk, "Odamız en fazla çiftçi üyesine sahip bir oda. Toplantılara ben de katılıyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler veriliyor. Mesela geçtiğimiz gün yapılan TARSİM bilgilendirme toplantısında tarım, kuraklık ve hayvancılık sigortası gibi konular anlatıldı. Çiftçilerimizin bilmediği çok konular varmış" şeklinde konuştu.

Köylerde yaşayan ailelere tamamen devlet destekli düve dağıtımında bulunulduğunu hatırlatan Öztürk, "Önce çiftçiler, köylüler hibe krediler konusunda bilgilendirildi. Ardından tamamı yüzde yüz devlet destekli damızlık olabilecek 8-12 aylık düveler dağıtıldı. Bu düveler için başvuruda bulunan ailelere tam 6'şar düve verildi. Bundan böyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak hareket ederek, çiftçilerimizin menfaatine olan her türlü çalışmada birlikte hareket edeceğizde" dedi.

