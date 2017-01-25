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Başak Traktör Gap tarım fuarında

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:00
Başak Traktör Gap tarım fuarında
Başak Traktör Gap tarım fuarında

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Sanko Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak Traktör, yeni ve iddialı tüm modellerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenecek GAPTARIM Fuarında çiftçilerle buluşturacak.
Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör, yeni kabinli 100 ve 110 HP'lik modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kendine özgü, geleneksel mimari dokusu ile ünlü eski Antep evlerinden esinlenerek tasarlanan Başak Traktör stantında sergilenecek ve 47 bg'den, 90 bg'ye kadar olan tüm yeni modeller çiftçilerin beğenisine sunulacak.
Gaziantep'te yarın açılacak ve 29 Ocak'a kadar gezilebilecek olan GAPTARIM Fuarı, tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası olacak.
Daha güçlü başak traktör
Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, "Sanko olarak yaptığımız yatırımlarla geldiğimiz noktayı temsil eden yeni 100 ve 110 HP'lik traktörlerimizi, segment ihtiyaçlarına uygun olarak, 24x24 şanzıman, hava kompresörü, hidrolik orta kol, üç hızlı kuyruk mili, harici hidrolik kumandaları, elektro hidrolik 4WD kumanda, elektro hidrolik diferansiyel kilidi, sekiz adet hidrolik çıkış ve 4500 kg. kaldırma kapasitesi, yolcu koltuklu yeni kabinimizle çiftçilerimizin beğenisine sunmaktan gurur duyuyoruz'' dedi.
Bayramoğlu, Başak Traktör olarak,Ar-Ge merkezinde geliştirecekleri yeni projelerle yeni modelleri çiftçilerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Başak traktör
Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahiptir. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör; Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor. Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.
(LO-SD-Y)

25.01.2017 18:04:53 TSI
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