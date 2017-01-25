YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Çatı Biziz' projesini Vali Güvençer'e tanıttılar

'Çatı Biziz' projesini Vali Güvençer'e tanıttılar



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Toplum Gönüllüleri öğrencileri, yaşamlarını belirli nedenlerden dolayı sokaklarda devam ettiren insanların bir çatı altında barındırılıp meslek edindirilerek sosyal hayata dahil olmaları amacıyla "Çatı Biziz" adı altında bir proje hazırladılar.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan MCBÜ Toplum Gönüllüleri öğrenci topluluğu gönüllüsü ve Çatı Biziz Proje Sorumlusu Yasin Aslan ile projede görev alan Maliye Bölümü öğrencisi Zahide Kısa, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek, sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Yasin Aslan, "Proje, yaşamlarını belirli nedenlerden dolayı sokaklarda devam ettiren dostlarımızın bir çatı altında barınıp, sosyal hayatlarının olmasını amaçlamaktadır. Evsiz dostlarımızın düşünce ve ruhsal durumları ile ilgili psikologlara ihtiyaç duyulmaktadır. Onların bir ev hayatına adaptasyon sürecini; Yaşama ve hayata bağlı kalabilmelerine dair herhangi bir durumda nasıl tepki vermeleri gerektiğini baz alan görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler bugüne kadar yaşadıklarını göz önünde bulundurarak onlara incitmeden anlatılacak. Toplumun bu durumda dostlarımıza karşı davranışları ve olaylara nasıl tepki vermeleri gerektiği hususunda bilgilendirmeler yapılacak" dedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek öğrencilerin hazırladıkları sosyal sorumluluk projesinin en az eğitimleri kadar değerli olduğunu, topluma karşı sorumluluklarımızı hatırlattığını belirterek tebrik etti.

(ÖND-Y)



25.01.2017 18:05:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER