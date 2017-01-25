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Çorum Belediyesi'nden "İlimler Tasnifi ve Medeniyet" konferansı

- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir;

- "Dünya tek tip bilgi anlayışından yoruldu"



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, dünyanın tek tip bilgi anlayışından yorulduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Konuşmaları etkinliğinin bu ayki konuğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir oldu.

İlimler tasnifi ve medeniyetin ele alındığı konferansı Konferansa, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli izledi.

Medeniyet kavramının 19. yüzyılda ortaya çıktığını ve bu kavramı ilk olarak batılıların kullandığını dile getiren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, medeniyetlerin, bilime, kültüre, sanata, edebiyata, bilime farklı açılardan baktığını belirterek, "Batılılar 19. yüzyılda kendilerini medeniyet olarak en son nokta olarak görüyorlardı. Batı dışı toplumları medenileştirmeyi gerekçe göstererek işgal ediyorlar, yaptıkları işgalleri meşrulaştırmak için medeniyeti kullanıyorlardı. Ahlaki olan, en ideali olanını sunacakken medeniyet adına bizim üzerimize saldırıyorlar. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif de medeniyeti tek dişi kalmış bir canavar olarak nitelendirirken medeniyet kavramını eleştirmiştir." dedi.

İslam'ın farklı dünyalara, farklı bakış açılarına hitap etmesinin esnek bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığının altını çizen Prof. Dr. Mürteza Bedir, "Dünya bugün geldiğimiz noktada tek tip bilgi anlayışından yoruldu. Alternatifler aramaya başladı. Bizler de bugün televizyonlarda alternatif tıpla, alternatif bilimin çokça konuşulmaya başlandığını görüyoruz. İslam Medeniyeti açısından konu çok net bir şekilde akılcı bir biçimde zaten temellendirilmişti. Fakat biz bu zengin mirasımızı, sanki zenginleşmemiş, sanki akılcı değilmiş gibi düşünerek tasfiye sürecine girdik. Bu da insan toplumlarının bilgi anlayışında da önemli kırılmalara neden oldu." diye konuştu.

Program sonunda günün anısına Bedir'e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan Çorum Saat Kulesi maketini hediye etti.

(MMY-BÖ)



25.01.2017 18:19:22 TSI

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