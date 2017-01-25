YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alanya'nın 2017 yılı tanıtım programı görüşüldü

Alanya'nın 2017 yılı tanıtım programı görüşüldü



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyeleri ve TAV yetkilileri ALTAV'da bir araya gelerek, Alanya'nın 2017 tanıtım programı hakkında görüş alışverişinde bulundular.

30 hedef ülke, 22 Tanıtma Müşavirliği, TAV ve ALTAV'ın içinde bulunduğu bir proje ile Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında gazeteci ve acente info grupları ağırlanacak.

Bir süredir TAV Havayolları Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay ile görüşme halinde olan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya tatil satışlarına ve şehir imajına olumlu katkı sağlayacak proje için çalışmaların hızlanacağını belirtti.

(SM-



25.01.2017 18:20:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER