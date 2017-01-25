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Alaşehir'in Sarı Melekleri sonradan açıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:34
Alaşehir'in Sarı Melekleri sonradan açıldı
Alaşehir'in Sarı Melekleri sonradan açıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta İstanbul temsilcisi Vakıfbank'ı 3-2 yenerek, önemli bir galibiyet aldı.
Voleybol 1. Ligi Bayanlar A Grubu 17. hafta karşılaşmasında Alaşehir Belediyespor, Vakıfbank ile karşı karşıya geldi. Alaşehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, meclis üyeleri Hasan Alıcı ve Adnan Tutar ve çok sayıda taraftar izledi. "Sarı Melekler" olarak tanınan Alaşehir Belediyesporlu bayan voleybolcular, karşılaşmaya kötü başlayarak İstanbul temsilcisi Vakıfbank karşısında ilk seti 20-25, ikinci seti ise 18-25 geride kapattı. Maçın 2-0'a gelmesinin ardından direncini arttıran Alaşehir Bayan Voleybol Takımı, üçüncü seti 25-19, dördüncü seti de 25-23 kazanarak müsabakada durumu eşitledi. Final setinde taraftarının desteğini arkasına alan Sarı Melekler, seti 15-14 kazanarak, maçı 3-2 galip tamamladı. Sarı Melekler, aldığı 2 puanla 17 maç sonunda puanını 38'e yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Alaşehirli voleybolcular ligin 18. haftasında 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 15.00 Burhan Felek Spor Salonu'nda yine İstanbul temsilcisi Maltepe Yalı Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(ÖND-Y)

25.01.2017 18:39:17 TSI
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