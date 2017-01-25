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Kar yağışı kazalara neden oldu



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışının ardından birçok trafik kazası meydana geldi.

Erciş'ten Adilcevaz istikametine gelmekte olan bir tır, kar yağışından dolayı yoldan çıktı. Kazada tırın şarampole devrilmemesi ise olası bir ölüm ve yaralanmayı önledi.

İkinci bir kaza ise, akşam saatlerine doğru Adilcevaz ilçe girişinde meydana geldi. Halil Küçük yönetimindeki 33 BBU 55 plakalı kamyon, Ahlat istikametine giderken önünde seyreden araca arkadan çarptı.

Kazada, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Küçük, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

(MSA-Y)



25.01.2017 18:40:55 TSI

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