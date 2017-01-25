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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Buz pateni pisti hizmete başladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:41
Buz pateni pisti hizmete başladı
Buz pateni pisti hizmete başladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iki yıldır yarıyıl tatilinde Süleymanpaşalı çocuklar ve buz pateni meraklıları için kurulan buz pateni pisti hizmete başladı.
45 gün boyunca Gündoğdu Mahallesi'nde Süleymanpaşa Otogarı yanında hizmet verecek buz pateni pistine soğuk havaya rağmen özellikle çocuklar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Genci yaşlısı tüm Süleymanpaşalıların, buz pistinden yararlanabileceği bildirildi.

Parmak kız buz pateni dans gösterisi
Buz üzerinde paten keyfinin yanı sıra geçtiğimiz yıl olduğu gibi dans gösterilerinin de düzenleneceği buz pateni pistinde 29-30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde ise "Parmak Kız" adlı gösteri Süleymanpaşalılara unutulmaz anlar yaşatacak.
Özellikle yarıyıl tatiline giren çocukların büyük ilgi gösterdiği buz pistinde yarım saat için geçerli olacak tam bilet ücreti 8 TL, öğrenci bileti 5 TL ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için 2,5 TL olacak.
(HLD-MEF-Y)

25.01.2017 18:46:07 TSI
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