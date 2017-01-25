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Milletvekili Şahin Yenice'de ziyaretlerde bulundu



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ile Karabük'ün Yenice İlçesini ziyaret etti.

Milletvekili Şahin ilk olarak Yenice ilçesine geçtiğimiz günlerde atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin daha sonra yatırım değerlendirme toplantısı yaparak Kaymakam Demirel'den ve İl Genel Meclis Üyeleri Ergün Özgün ve Mehmet Ören'den yapılan yatırımlar hakkında bilgi alırken, yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Şahin başkanlığında Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve daire müdürleri katıldı. Milletvekili Şahin Yeniceli muhtarların kendilerine dosya sunarak taleplerde bulunduğunu belirterek talepleri verilen talepleri okuyarak Kaymakam Demirel ve İl Genel Meclis Üyelerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Şahin Yortan-Bartın yolunun ihaleye çıktığı müjdesini de verdi.

Toplantının ardından Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel tarafından Milletvekili Şahin ve Uysal'a hediye takdim edildi.



25.01.2017 18:53:32 TSI

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