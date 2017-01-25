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Cumhuriyet Halk Evleri yeni yönetiminden ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Cumhuriyet Halk Evleri yeni yönetim kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği (TEGED) Cumhuriyet Halk Evleri Başkan Yardımcısı Şükran Engin Atmaca ile yönetim kurulu üyelerinden Hürrem Dinç, Emrah Kaplan ve Adalet Ağan katıldı.

Bodrum Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarına yapmış olduğu destekler dolayısıyla teşekkür etmek ve yeni yönetimi tanıtmak amacıyla ziyarette bulunan üyeler, Başkan Mehmet Kocadon'a çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Cumhuriyet Halk Evleri'nin yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Kocadon, "Bu güzel ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gönüllü öğretmenler ile yapmış olduğunuz eğitim çalışmalarınız ve yapmış olduğunuz yardımlar, gurur verici. Eğitimle ilgili her türlü desteği elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğiz." dedi.

(EA-MB-Y)



25.01.2017 20:06:03 TSI

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