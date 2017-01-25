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Deniz dibi temizlik kampanyası başlıyor



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları Şubat ayının ilk haftasında başlıyor.

"Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan "Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası" 1 Şubat 2017 Çarşamba günü Yalıçiftlik Koyu'ndan başlatılacak. Çalışma kapsamında Yalıçiftlik, Mazı, Güvercinlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba, Bardakçı ve son olarak Bodrum merkez olmak üzere toplam 18 noktada deniz dibi temizliği gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlar, Bodrum yarımadasındaki tüm koyları beş ay sürecek olan hummalı çalışmalarla denize atılmış ya da mevsimsel şartlar nedeniyle sel suları ve fırtına gibi etkenlerden dolayı denizde birikmiş atıklardan arındıracak.

Koordineli olarak gerçekleştirilen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası kapsamında, Bodrum Belediyesi personeli ve çevre dostu vatandaşlarla birlikte yapılan temizlik çalışmasına çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Etkinlik geçen yıl, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüne de layık görüldü.

Her yıl gerçekleştirilen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası ile ilgili olarak Bodrum koylarındaki kirlilik oranında da gözle görülür oranda bir azalma olduğu gözlemleniyor.

Kampanyaya ek olarak geçen yıl Bodrum Belediyesi personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, "Cevat Şakir'in izinden Gökova'ya" sloganıyla "Mavi Yolculuk" programında yer alan Gökova Körfezi koylarında da deniz dibi temizliği gerçekleştirerek Cevat Şakir'in anılarına sahip çıktı.

(EA-MB-Y)



25.01.2017 20:06:45 TSI

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