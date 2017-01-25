26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç hakemlerden Başkan Kocadon'a ziyaret

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:02
Genç hakemlerden Başkan Kocadon'a ziyaret
Genç hakemlerden Başkan Kocadon'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum'un genç hakemleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.
Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Süper Lig eski hakemi Mehmet Fatih Gökçe, bölgesel hakem Kamil Birim, il hakemleri Mustafa Kara, Gönenç Barut, Mustafa Akince ve Emre Can Tatlıyer ile 18-26 yaşları arasındaki genç hakem adaylarından Samet Şahin ve Can Topal katıldı. Hakem heyeti, ziyaret boyunca Başkan Kocadon ile birlikte futbol gündemini değerlendirerek hakemlik mesleği üzerine bir süre sohbet etti.
Hakemler Derneği tarafından birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla bir etkinlik planlandığını ifade eden Mehmet Fatih Gökçe, sporun daha da gelişmesi için böyle organizasyonları artırmaya çalışacaklarını belirtti. Ziyaret sonunda genç hakem adayları Samet Şahin ile Can Topal, günün anısına Başkan Mehmet Kocadon'a bir hakem tişörtü hediye etti.
Ziyaretlerinden dolayı hakemlere teşekkür eden Kocadon, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileyerek mesleklerinde de başarılar diledi.
(EA-MB-Y)

25.01.2017 20:07:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta PKK ve FETÖ/PDY'den 3 tutuklama
YEREL

MİLAS'TA PKK VE FETÖ/PDY'DEN 3 TUTUKLAMA
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nden Bodrum ziyareti
YEREL

MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ'NDEN BODRUM ZİYARETİ
Deniz dibi temizlik kampanyası başlıyor
YEREL

DENİZ DİBİ TEMİZLİK KAMPANYASI BAŞLIYOR
Cumhuriyet Halk Evleri yeni yönetiminden ziyaret
YEREL

CUMHURİYET HALK EVLERİ YENİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Marmaris'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Bodrum'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Bodrum'da deniz dibi temizlik çalışması başlıyor
YEREL

BODRUM'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLIYOR
Milas'ta oda mezar bulundu
YEREL

MİLAS'TA ODA MEZAR BULUNDU
İnşaat temelinden Oda mezar çıktı
YEREL

İNŞAAT TEMELİNDEN ODA MEZAR ÇIKTI
Yönler Muğla'yı gösteriyor
YEREL

YÖNLER MUĞLA'YI GÖSTERİYOR
Uslu: &quot;Ekip ruhu hayati önem taşıyor&quot;
YEREL

USLU: "EKİP RUHU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Özel eğitimli köpeklerden sevkiyatlara engel
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERDEN SEVKİYATLARA ENGEL
Özel çocuklara Başkandan özel hediye
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARA BAŞKANDAN ÖZEL HEDİYE