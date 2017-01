YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nden Bodrum ziyareti

MUĞLA (İHA) - Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Müdür Serkan Öçalmaz'a ziyaretinde Türkiye Yüzme Federasyonu Eski Başkanı Selçuk Demirel ile Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya da eşlik etti. Bodrum ilçesi ve Muğla ili genelinde yapılan sportif faaliyetler hakkında konuşulan ziyarette ayrıca Bodrum yarımadasında yapılması planlanan spor tesisleriyle yer tahsisleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kendisinin de uzun yıllardan beri sporla ilgilendiğini ifade eden Başkan Kocadon, sağlıklı nesiller yetiştirmek için sporun, yaşları her ne olursa olsun tüm bireylerin yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kocadon ayrıca spora verdiği katkıları ve nazik ziyaretleri için Spor İl Müdürü ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Bodrum yarımadamızda neredeyse 20 yıldır belediye başkanlığı yapmaktayım. Hem Mehmet Kocadon olarak hem Bodrum Belediye Başkanı olarak özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için, spora ve eğitime elimden geldiğince büyük önem veriyorum. Bugüne kadar, her türlü sportif faaliyeti destekleyerek geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirme arzusu içinde oldum. Yarımadamızda bu anlamda atılacak her türlü adım ve hizmet için, Bodrum Belediyesi olarak elimizden gelen imkanı sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.

