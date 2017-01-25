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Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nden Bodrum ziyareti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:03
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nden Bodrum ziyareti
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nden Bodrum ziyareti

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.
Müdür Serkan Öçalmaz'a ziyaretinde Türkiye Yüzme Federasyonu Eski Başkanı Selçuk Demirel ile Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya da eşlik etti. Bodrum ilçesi ve Muğla ili genelinde yapılan sportif faaliyetler hakkında konuşulan ziyarette ayrıca Bodrum yarımadasında yapılması planlanan spor tesisleriyle yer tahsisleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Kendisinin de uzun yıllardan beri sporla ilgilendiğini ifade eden Başkan Kocadon, sağlıklı nesiller yetiştirmek için sporun, yaşları her ne olursa olsun tüm bireylerin yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kocadon ayrıca spora verdiği katkıları ve nazik ziyaretleri için Spor İl Müdürü ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Bodrum yarımadamızda neredeyse 20 yıldır belediye başkanlığı yapmaktayım. Hem Mehmet Kocadon olarak hem Bodrum Belediye Başkanı olarak özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için, spora ve eğitime elimden geldiğince büyük önem veriyorum. Bugüne kadar, her türlü sportif faaliyeti destekleyerek geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirme arzusu içinde oldum. Yarımadamızda bu anlamda atılacak her türlü adım ve hizmet için, Bodrum Belediyesi olarak elimizden gelen imkanı sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.
(EA-MB-Y)

25.01.2017 20:08:22 TSI
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