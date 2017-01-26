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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalanan 3 kişi tutuklandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:05
Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalanan 3 kişi tutuklandı

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerlerinden sahte kimlik çıkan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet görevlilerince dün yapılan uygulamada şüpheli bir araç durdurularak arama yapılmış, üzerlerinde sahte kimlik bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken, otomobilde sahte altın ve 3658 adet pirinç maden ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan şüpheliler S.E., S.Y. ve A.Y. nın üzerinden çıkan sahte kimliklere ve araçtan çıkan malzemelere el konularak, şüphelilerin toplam 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Dolandırıcılar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
(HT-Y)

26.01.2017 00:08:02 TSI
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