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Uşak İmam Hatip Lisesi'nin emektar öğretmeni Celal Yıldız Hakk'a yürüdü

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:19
Uşak İmam Hatip Lisesi'nin emektar öğretmeni Celal Yıldız Hakk'a yürüdü
Uşak İmam Hatip Lisesi'nin emektar öğretmeni Celal Yıldız Hakk'a yürüdü

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak İmam Hatip Lisesi'nin emektar öğretmeni ve yöneticisi hayatını İslam dinini yaşamaya ve anlatmaya adayan Celal Yıldız hakka yürüdü.
Dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yıldız bugün ikindi namazına müteakip Uşak Merkeze bağlı Kaşbelen Köyü camiinden kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalığın eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.
Yıldız dün akşam saatlerinde fenalaştı. Özel bir hastaneye götürülen Yıldız'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı, burada yapılan bütün müdahaleye rağmen Yıldız kurtarılamadı.
Akrabaları Yıldız'ı şu ifadelerle anlattı ; " Evde sürekli dua kitapları okurdu. Yolda yürürken dua okurdu. Karşısındaki i dinlerken bile ağızlı sürekli kıpırdardı. Başkaları hakkında her zaman olumlu düşünürdü hiçbir zaman kötülük düşünmedi. Kendisine yapılan kötülükleri ahrete bırakırdı."
Yıldız Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da öğretmeniydi.
Celal Yıldız 1946 yılında Uşak Kaşbelen Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Kaşbelen Köyü'nde okuduktan sonra Uşak Lisesinde bitirdi. Üniversiteyi Ankara İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Karahallı Simav ve Uşak vaizliği yaptı. 1977 yılında Milli Eğitimde görev lamaya başlayan Yıldız Uşak İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri verdi. Uşak İmam Hatip Lisesinde 1977 yılından itibaren öğretmen ve müdür baş yardımcılığı görevine devam ederken 1995 yılında emekli oldu. Emeklilikten sonra yaşantısını Uşak Kaşbelen Köyünde devam ettiren Yıldız kendisini tamamen maneviyata adayarak bir çok nur talebesi yetiştirdi. Risale-i nur hakikatlerini dimalara nakşetti.
(BK-MB-Y)

26.01.2017 00:25:17 TSI
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