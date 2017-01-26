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Başkan Alıcık; "Biz laf değil hizmet üretiyoruz"



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Siyaset yaparız. Birileri bize siyaset yapıyor olabilir. Ama elinizi vicdanınıza koymanızı istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ard arda Ankara'ya giderek gerekli bakanlıklarla görüşmeler yapan Alıcık Nazilli'de gerçekleştirilecek birçok proje için onay aldığını vurgulayarak "Güneş enerjisinden elektrik üretme, Kentsel Dönüşüm, 1000/ ölçekli revizyonlar, Dereköy çayının ıslahında 2. Etap, Dallıca çayı ve Mergen çaylarının ıslahları ile çevrelerinde uygulanacak projeler için gerekli görüşmeleri yaptık. Bu projelerin başvurularını yaptığımız ilk günden itibaren Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakalığı'na sık sık giderek işlerin hızlandırılması için uğraş veriyordum. Her birinde pek çok aşama kaydettik. Mesela Güneş Enerjisinden elektrik üretme projemiz ihale aşamasına geldi. Dereköy çayının menderes nehrinin bağlanması ile ikinci etap kısmına başlama onayımız verildi. Onaylanan Mergen çayında ıslah çalışmaları da önümüzdeki günler içerisinde başlayacak. Dallıca Çayı etrafında da çok güzel alanlar yaratılacak. Nazilli Belediyesi olarak oraya yürüyüş yolları, koşu yolları, insanlarımızın oturabileceği yerler yapacağız. Çok nostaljik bir yer yapacağız. Bunlar Nazilli için gerçekten çok önemli projelerden bir kaçı. Şöyle bir bakacak olursak ki sadece bahsettiğimiz üç çayın ıslahları için Orman ve Su İşleri Bakanlığının bize ayırdığı bütçe yaklaşık olarak 24 milyon TL dir" dedi.

Özelleştirme yazısını yazdık..

Ankara'daki görüşmelerinde Nazilli'de yapılması planlanan 4 adet halı saha ile ilgili olarak da Spor Toto'ya gerekli müracaatları yaptıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık amaçlarının kalıcı eserler bırakmak olduğunu belirtti. Sümerbank alanının sit alanından çıkarılması için gerekli girişimlerin daha önceden yapıldığını ve özelleştirme yazısını yazarak müracaatlarını resmi olarak yaptıklarını ifade eden Başkan Haluk Alıcık, " Ankara'daki temaslarımız sırasında bu konuyla ilgili olarak Rektörlük ile ilgili projelerimizi verdik. Sümerbank alanının sitten çıkarılmasını istiyoruz. Böylelikle Üniversitenin kullanmadığı alanları biz alacağız ve bu bizim için çok önemli. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak İsabeyli eski Belediye binasını da kız yurdu yapacağız. İşletme hakkını onlara vereceğiz. Bu konu hakkında Rektörümüzle bağlantı halindeyiz. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun Fakülteye dönmesi için Rektörümüz YÖK'e yazı yazdı. İnşallah orası da Uygulamalı Bilimler Fakültesi olacak" diye konuştu.

Dört yol kavşağına saat kulesi

Önümüzdeki süreç içerisinde yapımları devam eden yapımına başlanacak olan projeler hakkında da bilgiler veren Haluk Alıcık, "Nazilli Belediyesi NAZ-KENT konutlarının devamı olarak Eyrek mahallesinde 32 daireden oluşacak konutların yapımına önümüzdeki günlerde başlayacak. Pirlibey mahallesinde de 12 daireden oluşacak konutların yapımına başlandı. Dört yola yapacağımız saat kulesi için sizlerinde görüş ve fikirlerini önemsiyoruz. Muammer Aksoy Mahallesi 1243 sokak yeni parkına kavuşacak. 1275 metre kare alana kurulacak olan parkın içerisinde oyun gurubu, fitnes ve jimnastik aletleri, oturma gurupları yer alacak. Şirinevler mahallesinde 3780 metre kare alan üzerine tasarladığımız parkında 1800 metre karesi yeşil alan olarak 1980 metre karesinde de park bünyesinde yürüyüş yolu fitnes aletleri ve çocuk oyun alanından oluşacak. Yeşilyurt mahallesinde tamamı belediyemizce yapılacak bir taziye evi inşaatına başlanacak. Hamzallı Mahallemizde belediyemizce yapımına başlanan kapalı düğün salonu inşaatı bitti halkımıza hizmet vermeye başlayacak. İsabeyli mahallesinde bulunan Belediyemize ait mesire alanında 510 metrekare kapalı alan ve 710 metrekare teras alanı bulunan kafeteryamız inşa edilecek. Açılışını yaptığımız Botanik Parkın hemen altında yine yeni bir parkımız yer alacak. Ama bu parkımız spor kompleks alanı şekilde tasarlandı. Diş Hastanesi altında bulunan boş arsada yeşil alan ve park olarak değerlendirilecek. Henüz proje aşamasında olan ve bize göre de güzel bir proje olacak olan Hürriyet Caddesi sonunda yer alan bir yerimiz var burada da bir öğrenci yurdu yapmayı planlıyoruz. Zaten bildiğiniz üzere de Üniversiteye yaptığımız konferans ve Kütüphane salonu inşaatı da devam etmekte" dedi.

Başkan Alıcık toplantıda son zamanlarda yoğun kar yağışı nedeni ile mahallelerde çöken çatılar hakkında da, "Hepsini biz halledeceğiz. Yoğun kar yağışına dayanamayıp çöken bu çatıların tamirlerini biz yapacağız. Özel İdare tarafından yapılan Çatak Mahallesi Okulu ile Yukarı Örencik Mahallesi Okulunun çatılarını, Kaşıkçılar Mahallesi cami önünde bulunan çatıyı, Yaylapınar ve Yukarı Örencik mahallelerinin camilerindeki çatıların hepsini yeniden biz yapacağız. Bu konuda mahalle sakinleri hiç endişe duymasın" şeklinde konuştu.

Hakkımda çıkan haberlere artık cevap vermeyeceğim!

Başkan Alıcık son olarak basında hakkında çıkan eleştiri ve haberler konusunda da açıklamalarda bulundu. Kendilerinin Yeşil Mahalle'ye neler yaptığını vatandaşların iyi bildiğini söyleyen Alıcık, "Yeşil Mahalle'de haber yapılan yerin kaç ay önceden yazışmaları var. Doğalgaz konusu var bir de. Burası Halep değil Nazilli diye haber yapıyorlar. Mart'tan sonra Yeşil Mahalle'ye Doğalgaz girecek. Biz su, kanalizasyon, yağmurlama bitsin diyoruz ve bir daha aynı yerleri kazmak istemiyoruz. Bir daha kazsak yaptığımız yol boşa gidecek. Oraya 8,9 tane market geldi, tabela vergisi alınacak. Para almayı biliyorlar. Mazeret bulmayı da iyi biliyorlar ama. Doğalgazın Genel Müdürü ile de konuştum. O da hemfikir. Siyaset yaparız. Birileri bize siyaset yapıyor olabilir. Ama elinizi vicdanınıza koymanızı istiyorum. Büyükşehir yolu açtı diye haber yapıyorlar. Yolu açan biziz, Büyükşehir Haluk Alıcık ekibiyle karda mahsur kaldı Büyükşehir kurtardı diyorlar biz aracımızla Kaşıkçılar mahallemizdeki Çok amaçlı sosyal çatı ve Muhtarlık binasının açılışını giderken önümüzden gelen büyükşehrin iş makinesinin geçişi için bekledik ve çalışan ekiplerine selam veriyorum, kolay gelsin diyorum adamlar yolu açtık Alıcık geçti diye haber yaptırıyor. Bundan sonra cevap vermeyeceğim bu tarz konulara. Gerek olmadığını düşünüyorum. Biz laf değil hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

(VK-MB-Y)



26.01.2017 00:27:39 TSI

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