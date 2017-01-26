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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta PKK ve FETÖ/PDY'den 3 tutuklama

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:23
Milas'ta PKK ve FETÖ/PDY'den 3 tutuklama
Milas'ta PKK ve FETÖ/PDY'den 3 tutuklama

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri'nce gerçekleştirilen operasyonda 2'si PKK'dan, 2'si FETÖ/PDY'den olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri'nce Milas'ta sağlık memuru olarak görev yaptığı öğrenilen M.M. ile ev kadını P.B. gözaltına alındı.
Şahıslar terör örgütüne üye olmak suçundan Milas Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK terör örgütünü övmekten
Öte yandan yine Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri tarafından sosyal medyada PKK terör örgütünü ve terör saldırılarını övdükleri iddiasıyla D.A. ile M.E. gözaltına alındı.
Şahıslar sosyal medyada PKK terör örgütünü ve terör saldırılarını övdükleri suçundan D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.
(ÇP-MB-Y)

26.01.2017 00:28:12 TSI
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