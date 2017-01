YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Kdz. Ereğli'de referandum hazırlığına başladı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından anayasa değişikliğini öngören referandum öncesi sandık başkanlarına eğitimler verilmeye başlandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından 18 maddelik anaysa değişikliğinin TBMM'de kabul edilip referanduma sunulacak olması nedeniyle çalışmalarına başladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, partinin yetkili kurulları ve sandık başkanları ile parti binasında bir araya gelerek hazırlıkları görüştüklerini belirtti. Çakır açıklamasında "Bilindiği üzere 18 maddelik yeni anaysa paketi TBMM tarafından onaylandı. Referandum tarihi henüz net olmamakla beraber Nisan ayında yapılması öngörülmektedir. Biz AK Parti teşkilatları olarak Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kdz. Ereğli ilçesinde her an seçimlere hazırız. AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Teşkilatı olarak referandum öncesi sandık başkanlarımız ile bir araya gelerek eksiklerimizi gözden geçirip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu toplantılarımız ve çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halkımızın ülkemizin daha da güçlenmesi için referandumda 18 maddelik anayasa değişikliğine 'evet' diyeceğine olan inancımız tamdır. İktidarlarımız döneminde ayağındaki prangalarından tek tek kurtulan ülkemiz ve halkımız İnşallah bu seferde ayağındaki son prangalarını kırıp atacaktır" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın referandum öncesi önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracağı öğrenildi.

