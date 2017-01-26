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Kırkağaç'ta sahipsiz köpeklere sağlık kontrolü



(Fotoğraflı)



Hakan Demir

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sağlık taramasından geçirilen sahipsiz sokak hayvanlarına uyuz aşısı yapıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sahipsiz sokak köpekleri sağlık kontrolünden geçirildi. Köpekler genel taramaları yapıldıktan sonra uyuza karşı aşılandı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırkağaç Belediyesi bünyesinde görevli Veteriner Hekim Serkan Çetiner, "Köpekleri hem uyuz hastalığına karşı aşıladık, hem de sağlık kontrolünden geçirdik. Uyuz hastalığı bir parazitten ileri geliyor ve kedilerden çok sokak köpeklerinde görülüyor. Çok yakın temas, açık yara gibi durumlar olmadıkça insana bulaşması biraz güç olan bir hastalık. Ayrıca bu çalışmalarımızın ardından hayvan severler tarafından güzel dönüşler oluyor. Bu kapsamda Kırkağaç'ta ki başı boş köpekleri aşıladık. Aşılama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

(HD-AY-Y)



26.01.2017 11:17:56 TSI

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