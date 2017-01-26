GKM'de Abdülhamid Han tiyatrosu
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade kent meydanında bulunan kültür salonunda devam ediyor.
Kültür-sanat etkinlik kapsamında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının anlatıldığı "Asil Sultan Abdülhamid Han" tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. Tiyatroyu izlemeye gelen seyirciler Sultan Abdülhamid'i daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bayram Gündoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı tiyatro gösterisi sonrası izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.
(İG-İÇ)
26.01.2017 11:21:09 TSI
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