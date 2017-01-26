26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kazım Karabekir Paşa Kars'ta anıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:17
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta anıldı
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta anıldı

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 69'ncı yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.
Törene Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Bedel, AK Parti Kars İl Başkan Yardımcısı Yusuf Durmuş, daire amirleri, askeri erkan ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Anma etkinliklerine daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam edildi. Programda öğrenciler, Kazım Karabekir Paşa ile ilgili şiirler okudu, Bir öğretmen tarafından "Kazım Karabekir Paşa"nın hayatı anlatıldı.
(IÇ-AT-Y)

26.01.2017 11:22:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

EMITT'te Kars standı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor
YEREL

EMITT'TE KARS STANDI ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Kazım Karabekir vefatının 69. yılında anıldı
YEREL

KAZIM KARABEKİR VEFATININ 69. YILINDA ANILDI
KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, &quot;Kazım Karabekir Paşa Kurtuluş Savaşı'nın her kademesinde görev aldı&quot;
YEREL

KAI DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ERDOĞAN YILDIRIM, "KAZIM KARABEKİR PAŞA KURTULUŞ SAVAŞI'NIN HER KADEMESİNDE GÖREV ALDI"
Kaçak akaryakıtı toprak altına sakladılar
YEREL

KAÇAK AKARYAKITI TOPRAK ALTINA SAKLADILAR

Kars'ta benzin istasyonunda kaçak akaryakıt, içki ve sigara ele geçirildi
YEREL

KARS'TA BENZİN İSTASYONUNDA KAÇAK AKARYAKIT, İÇKİ VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kış turizmin vazgeçilmezi: Atlı kızaklar
YEREL

KIŞ TURİZMİN VAZGEÇİLMEZİ: ATLI KIZAKLAR
KAÜ Araştırma Hastanesi'nde yeşil kartlılar muayene olabilecek
YEREL

KAÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YEŞİL KARTLILAR MUAYENE OLABİLECEK
Kars'ta kar yağışı ve tipi
YEREL

KARS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Kars'ta aile hekimlerine hızlı antijen testi kullanımı eğitimi verildi
YEREL

KARS'TA AİLE HEKİMLERİNE HIZLI ANTİJEN TESTİ KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLDİ
Dağpınar Jandarmadan örnek davranış
YEREL

DAĞPINAR JANDARMADAN ÖRNEK DAVRANIŞ