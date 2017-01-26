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Muratpaşa'da Popüler Kültür Konuşmaları devam ediyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:25
Muratpaşa'da Popüler Kültür Konuşmaları devam ediyor
Muratpaşa'da Popüler Kültür Konuşmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı Popüler Kültür Konuşmaları devam ediyor.
Muratpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl alanında uzman, gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan konukları ile başlattığı Popüler Kültür Konuşmaları bu yıl da devam ediyor. Ahmet Hamdi Tanpınar anısına 28 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşecek Popüler Kültür Konuşmaları'nda çok yönlü çalışmaları belleklerimizde yer eden gazeteci, yazar, televizyoncu ve müzisyen kimliğiyle tanıdığımız Kürşat Başar, "Sevgi, Hoşgörü ve Demokrasi Üzerine" konuşma yapacak.
Söyleşilerin geçtiğimiz yıl büyük ilgi gördüğünü ve 2017 yılı içerisinde de devam etmesi yönünde talep geldiğini belirten Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, "Kürşat Başar'ın konuk olacağı Ocak ayı Popüler Kültür Konuşmaları'nı yazar Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenliyoruz. Cumhuriyetimizin ilk öğretmenlerinden olan ve edebiyatımızın başyapıtları arasında yer alan 'Huzur'un yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar, çocukluğunun bir bölümünü Antalya'da geçirmiş. Babasının görevi gereği 1916 yılının sonbaharında Antalya'ya gelen ve Antalya Sultanisi'nde (Lise) öğrenimine devam eden Ahmet Hamdi Tanpınar, o günlere dair anılarını 'Huzur' romanında ve 'Antalyalı Genç Kıza Mektup'ta anlatmıştır. Tanpınar yazılarında, şiiri ve edebiyatı sevmesinde Antalya'da geçirdiği güzel günlerin büyük katkısı olduğundan da sık sık söz etmektedir. Bu nedenle Ocak ayı söyleşimizi, Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlemek ve kent yaşayanlarını Kürşat Başar ile buluşturmak istedik" diye konuştu.
Popüler Kültür Konuşmaları'nın birincisinin şair Küçük İskender, yazar ve televizyoncu Yekta Kopan ile akademisyen Serdar Taşçı'nın katılımıyla, "Her Şeyden Biraz" başlığıyla, akademisyen düşünür Prof. Dr. Ünsal Oskay anısına gerçekleştirildiğini belirten belediye yetkilileri, "Melih Cevdet Anday anısına düzenlenen serinin ikincisinde ise Latife Tekin, Serdar Taşçı ve Ahmed Balad Çoşkun 'Modernite' üzerine konuştu. Kürşat Başar'ın konuk olduğu ve Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen Popüler Kültür Konuşmaları, 24 Ocak 2017 Cumartesi saat 18.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşecek. Popüler Kültür Konuşmaları'nın moderatörlüğünü ise iletişim ve siyaset sosyolojisi alanlarındaki yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarıyla bilinen akademisyen Serdar Taşçı üstleniyor. Keyifli dakikalar geçireceğinize inandığımız söyleşimize tüm Antalyalılar davetlidir" şeklinde konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

26.01.2017 11:27:27 TSI
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