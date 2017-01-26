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Eskişehir'deki balık ölümleri araştırılıyor

- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden açıklama;

- "Laboratuvar sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Porsuk Çayındaki balık ölümleriyle ilgili bir açıklamada yaptı.

Açıklamada, son günlerde basın ve yayın organlarında gerekse çeşitli internet haber sayfalarında toplu balık ölümleri ile ilgili haberler çıktığı hatırlatılarak, "Bu tür balık ölüm ihbarları İl Müdürlüğümüzce anında ve hızlı bir şekilde hassasiyetle değerlendirilmektedir. Balık ölümü ihbarı üzerine Porsuk Çayında ekibimiz giderek gerekli çalışmaları yapmışlardır. Üç ayrı günde üç değişik noktada balık ölümleri tespit edildiği yerlerde hem su numuneleri hem balık numuneleri alınarak Bakanlığımızın ilgili enstitü ve laboratuvarlarına hızlı bir şekilde gönderilmiştir. İlgili enstitü ve laboratuvarlardan sonuçlar geldiğinde kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

(İHA-MET-



26.01.2017 11:30:19 TSI

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