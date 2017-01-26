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Dadaşlar Konya'dan galibiyetle dönmek istiyor

- Kar yağışı nedeniyle halı sahada antrenman yaptı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını kar yağışı nedeniyle halı sahada yaparak tamamladı.

'LİDER DÖNMEK İSTİYORLAR'

Fatih Karagümrükspor'a kendi evinde 1-0 mağlup olan mavi-beyazlılar Konya'dan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlığını Aziziye İlçesi Bora Park Tesislerinde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde düz koşu, 5-2 dar alanda pas ve çift kale maç oyunu ile günlük çalışma programını tamamlayan B.B. Erzurumspor Kafilesi Cuma günü hava yolu ile Konya'ya geçecek. Konya'dan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini açıklayan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Kendi evimizde olsun deplasmanda olsun bizim için her maçımız önemli. İyi bir takımız inşallah Konya'dan üç puanla dönmek istiyoruz." dedi.

(ERZ-AT-Y)



26.01.2017 11:29:59 TSI

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