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Van'da yıllık 265 bin ton süt üretiliyor

- Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner:

- "İlimizde 164 bin ton büyükbaş, 101 bin ton küçükbaş hayvan sütü üretiyoruz"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, Van'da yıllık 164 bin ton büyükbaş, 101 bin ton küçükbaş hayvan olmak üzere toplan 265 bin ton süt üretildiğini söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Fevzi Altuner, kentte üretilen süt miktarının arzu edilen düzeyde olmadığını belirtti. Altuner, "Van ilinde 2016 Haziran ayı TUİK verilerine göre 2 milyon 531 bin küçükbaş hayvan bulunurken, 164 bin 632 büyükbaş hayvan olduğu saptanmıştır. Biliyorsunuz ilimiz bu rakamla küçükbaşta Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Süt üretimine baktığımızda yıllık 164 bin ton büyükbaş, 101 bin ton küçükbaş hayvanlarda olmak üzere toplam 265 bin ton süt üretimimiz var" dedi.



"İşlenen süt miktarı arzu edilen düzeyde değil"

Küçükbaş hayvanlardan üretilen sütün daha çok otlu peynir yapımında kullanıldığını söyleyen Altuner, "Büyükbaş hayvanlarda ise bunu işleyebildiğimiz 5 tane mandıramız var. Ancak ilimizde işlenen süt miktarı, bizlerin arzu ettiği seviyede değil. Bunun için de süt toplama merkezlerinin oluşturulması lazım. Geçmişte buna yönelik bir çalışmamız oldu. Süt toplama ve süt depolama tanklarının kurulacağı bir sistemle alakalı hazır bir çalışmamız var. Ancak bunun yönetim ve idaresine yönelik bir STK'nın öncülüğüne ihtiyaç var" şeklinde konuştu.



"Üretilen sütleri süt tozuna çevirecek sistem yok""

Van'da elde edilen sütlerin daha çok iç piyasada eritildiğini ifade eden Altuner, "Buradaki sütleri süt tozuna dönüştürülerek bir sistemimiz yok. İlimiz ve bölgemizde üretilen süt, özellikle kırsal alanlarda daha çok otlu peynir haline getirilerek değerlendiriliyor. Bu peynir de zaten ilimiz için bir marka değer teşkil ediyor" diye konuştu.

Süt ve süt ürünlerinde kaçak üretim ve satışla da mücadele ettiklerini aktaran Altuner, Van'da 2016 yılında 15 işletmeye 69 bin 690 TL tutarında ceza uygulandıklarını da sözlerine ekledi.

(MD-MSA-Y)



26.01.2017 11:32:59 TSI

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