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Taraftarlar ile emniyet mensupları yenişemedi

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:28
Taraftarlar ile emniyet mensupları yenişemedi
Taraftarlar ile emniyet mensupları yenişemedi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Cendere Taraftarlar Derneği ve Şehri Yaman Taraftarlar Kulübü arasında düzenlenen halı saha maçı 5-5 berabere bitti.
İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Cendere Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Göksu, Şehri Yaman Taraftarlar Derneği Onursal Başkanı Mehmet Ekinci, dernek üyeleri ve polis memurlarının oynadığı maçın skoru karşılıklı atılan gollerle 5-5 berabere bitti. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı maç öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Şehri Yaman ve Cendere Taraftar Gruplarımızla bu akşam bir futbol maçı organizasyonu yaptı arkadaşlarımız. Bu maçta bütün hünerlerimizi sergileyeceğiz. Biz Adıyaman'ın huzuru, Adıyaman'ın barışı ve asayişi için polis teşkilatı olarak bu tür organizasyonların bizzat içerisinde olarak bu değerli kardeşlerimizle bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

26.01.2017 11:33:10 TSI
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