Kula AK Parti teşkilatından Kaymakam Güven'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve partililer göreve yeni başlayan Kaymakam Osman Güven'i ziyaret etti.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve beraberindekiler, yeni göreve başlayan Kaymakam Osman Güven'e ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. İlçedeki kadınların sorunları hakkında bilgi veren Deveci, "AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak ilçe genelinde ve mahallerde bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. AK Partili kadınlar olarak ilçede her türlü faaliyetlerde bulunacağız" dedi.
Kula Kaymakamı Osman Güven Ziyaretten Duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Kadın Kollarına teşekkür etti.
(HY-AY-Y)
26.01.2017 11:33:20 TSI
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