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Ardahanlı öğrenciler Altındağ'a hayran kaldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:30
Ardahanlı öğrenciler Altındağ'a hayran kaldı
Ardahanlı öğrenciler Altındağ'a hayran kaldı

ANKARA (İHA) - "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Ankara'ya gelen Ardahanlı öğrenciler, Altındağ'ı yakından tanıma fırsatı buldu. İki günlük Ankara gezisinin büyük bölümünü Altındağ'da geçiren çocuklar, bölgeye hayran kaldı.
Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Hacı Bayram Camii gibi pek çok önemli yeri gezme imkanı bulan öğrenciler, daha sonra Hamamönü bölgesini gezerek önemli bilgiler elde etti. Önce Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı eve giden öğrenciler, burada Milli Mücadele Dönemi ile ilgili önemli anekdotları rehberlerden dinledi. Çocuklar, daha sonra yine aynı yerde bulunan Taceddin Dergahı'nı gezdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Ardahanlı öğrenciler, dua etmeyi de unutmadı. Hamamönü'ndeki tarihi Ankara evlerinden oldukça etkilenen çocuklar, son olarak Sanat Sokağı'nı gezdi. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, Hamamönü'ne hayran kaldıklarını ifade etti.

"Belki bir gün yine geliriz"
Ardahanlı öğrencilerden Asya Beşkaya, hem Anıtkabir'den hem de Hamamönü'nden çok etkilendiğini dile getirerek, Ankara'da unutamayacağı iki gün geçirdiğini belirtti ve geziyi Ardahan'daki tüm arkadaşlarına anlatacağını söyledi. Berat Bedirhan Kadiroğlu isimli öğrenci ise "Ankara'ya ilk defa geldim. Çok beğendim. Keşke biraz daha kalabilseydik. Başkan amcamız bizi Altındağ'a davet etti. 'İstediğiniz zaman gelebilirsiniz' dedi. Belki bir gün yine geliriz" ifadelerini kaydetti.
(SLCK-MK-Y)

26.01.2017 11:35:40 TSI
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