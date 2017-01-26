Yenice devlet hastanesine iç hastalıkları uzmanı atandı
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Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Yenice Devlet Hastanesi Uzman kadrosuna İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Değirmenci katıldı.
Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr Kerim Yeşildağ, "Göreve yeni başlayan hekimimize başarılar diliyorum. Genel Sekreterliğimiz bünyesine atanan hekimimizle birlikte Yenice İlçemizde yaşanan iç Hastalıkları Uzmanı sıkıntısını giderek, ilçe halkına en üst seviyede sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Yenice halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum " dedi.
(GD)
26.01.2017 11:36:11 TSI
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