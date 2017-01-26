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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Bakanlıktan orman köylülerine tepki

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:37
Bakanlıktan orman köylülerine tepki
Bakanlıktan orman köylülerine tepki

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.
Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Çanakkale'deki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 25,5 milyon TL kredi desteği verildi. Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Çanakkale'de de süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, güneş enerjisi ve mantolama başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine 25,5 milyon TL kredi desteği sağladı. Şehirde 2003 yılından bu yana toplamda 3.107 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 100 aileye 1 milyon 800 bin TL destek vermeyi hedefliyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
(GD)

26.01.2017 11:41:16 TSI
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