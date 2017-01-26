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Burun estetiği sonrası özgüven artıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:37
Burun estetiği sonrası özgüven artıyor
Burun estetiği sonrası özgüven artıyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Burun estetiğinin tüm dünyada en fazla yapılan estetik ameliyatlardan biri olduğunu belirten Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği sonrası kişide özgüvenin arttığını söyledi.
Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, "Her yıl binlerce kadın hasta, estetik açıdan kendini daha iyi ve daha güzel görmek adına kozmetik imkanlar içerisinde belli bir arayışa girer. Genellikle kadın hastalarımızda burun şekillerinden kaynaklanan deformitiler ve burun şeklinin yüze uyumsuz ve orantısız olması memnuniyetsizlik yaratmaktadır" dedi.
Burun estetiği ameliyatının sosyal ve psikolojik olarak kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Baykal, "Özellikle kadın hastalarımız burun estetiği ameliyatından sonra kendilerine güvenlerinin arttığını, daha istikrarlı bir duygusal huzura sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Hatta bazı bayan hastalarımız rinoplasti başarısını hayatlarının değişmesine sebep olan bir deneyim olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bazı kadın hastalarımız, burun fonksiyonlarının tam olarak çalışması ve küçük kusurlarının düzeltilmesi için rinoplasti prosedürlerinden faydalanırken, önemli çoğunluk için başlıca sebep tamamen estetik kaygıdır. Burun estetiği ameliyatları tamamen kişiye özeldir. Her burnun doğası birbirinden farklıdır. Bu nedenle ameliyatı yapacak olan cerrahın seçimi çok önemlidir. Özellikle kadın hastalarımızda yüze doğal ve yumuşak bir görünüm verebilmek için hekimin sanatsal yetenekleri ve cerrahi becerileri oldukça önemlidir. Feminen özelliklerinizi geliştirecek, yüzünüzün doğal görünmesini sağlayacak ve nüansları iyi ve doğru anlayan bir cerrah, ameliyatın başarı oranını yükseltecektir. Bir cerrah olarak kadın hastalarımızın burun estetiği ameliyatlarında benim için hedef güzel, doğal ve yumuşak bir ifade oluşturmak, yüze denge ve simetri getirebilmektir" diye konuştu.

"Burun yüzdeki dengede önemli rol oynar"
Op. Dr. Bahadır Baykal, "Burun yüzün en belirgin özelliğidir ve şekil olarak yüzle orantılı değilse, makyaj miktarı ne olursa olsun bir fark yaratmayacaktır. Kişinin yüzündeki dengede burun önemli bir rol oynar ve rinoplasti de bu dengeyi oluşturmak ve geliştirmek için yapılan bir uygulamadır. Genel olarak kadın burunları yuvarlak uçlu, daha rafine, ince ve dardır. Bunun tersi olduğu durumlarda yani burnun daha büyük, daha geniş, köşeli olduğu yüzlerde maskülen ve dengesiz bir yüz ifadesi mevcuttur. Rinoplasti ile hedeflenen yüze feminen ifadenin kazandırılmasıdır" açıklamalarında bulundu.
(ÖB-ÖB-CC-Y)

26.01.2017 11:42:10 TSI
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