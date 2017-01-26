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Kars'ta benzin istasyonunda kaçak akaryakıt, içki ve sigara ele geçirildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:45
Kars'ta benzin istasyonunda kaçak akaryakıt, içki ve sigara ele geçirildi
Kars'ta benzin istasyonunda kaçak akaryakıt, içki ve sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta bir benzin istasyonuna düzenlenen operasyonda kaçak içki, sigara ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Ardahan Yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda kaçakçılık faaliyetlerinin olduğu yönünde bilgiler alınması üzerine gerekli izin ve talimatlar alındıktan sonra benzin istasyonuna operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 70 adet bandrolsüz kaçak olduğu değerlendirilen içki, bin 280 paket M&M marka, 320 paket Kent marka ve 60 paket Winston marka olmak üzere toplamda bin 660 paket kaçak sigara ile 486 adet muhtelif kozmetik ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Ayrıca benzin istasyonunda yapılan incelemelerde kaçak akaryakıt satmak amaçlı yer altına gizlenmiş depo ve bu depoya kaçak akaryakıt iletimini sağlayan boru hatları ve depodan kaçak akaryakıtın satış için çıkarılmasını sağlayan elektrikli pompa düzeneği ortaya çıkarıldı. Benzin istasyonunda satışa hazır 6 bin 650 Litre kaçak olduğu tespit edilen akaryakıta el konuldu. Konu ile ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
(IÇ-AA-Y)

26.01.2017 11:50:25 TSI
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