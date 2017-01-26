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Kula'da kadın doğum uzmanı görevine başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Devlet Hastanesi'ne yeni atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzman Dr. Bülent Keçik görevine başladı.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzman Dr. Bülent Keçik'in atandığı belirtildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde hasta kabullerinin başladığı bildirilirken, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Vahit Demir, en iyi sağlık hizmetini vermek için çalıştıklarını söyledi. Demir, "Hastanemizdeki doktorlarımızla poliklinik hizmetlerinde halkımıza en iyi sağlık hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Bu gayretimiz yanında hastanemizde yeni göreve başlayan doktorlarımızdan biri de uzman Doktor Bülen Keçik'dir" dedi.

Uzman Doktor Bülent Keçik ise Kula Devlet Hastanesi'nde özverili bir şekilde çalışarak Kulalı vatandaşların sağlık problemleri ile dikkatle ilgileneceğini ifade etti.

(HY-AY-Y)



26.01.2017 11:50:41 TSI

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