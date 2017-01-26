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Pazarlar Belediyesi'nden işçilerine elbise



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilere elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Çalışma alanında kıyafet dağıtımında işçilerle bir araya gelen Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, işçilerin sorunlarını ve çalışmalar ile ilgili sıkıntılarını dinledi.

Belediye işçilerinin zor ve zahmetli olduğu kadar, kutsal bir meslekte alın teriyle ekmek parası kazandıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, " Çalışmaların daha aktif yürütülebilmesi için temizlik işleri çalışanları başta olmak üzere diğer sahadaki personellerimizin Pazarlar Belediyesine ait personel olduğunu belirten kıyafetler giymelerini daha uygun görüyoruz. Kış şartlarına uygun elbiseleri işçilerimize dağıttık. Belediyemiz hizmet alımını alan firma olan Gökoğlu Mühendislik Tahakkuk ve dış ticaret limited şirketi tarafından özel olarak imal ettirilen elbiseleri ve ayakkabıları işçilerimize dağıttık. Amacımız halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir. Pazarlar Belediyesi olarak yapacağımız çalışmalar ile ilçemizin daha temiz ve modern bir şehir olması için gereken çabayı göstereceğiz. Amacımız hem halkımızın hem de çalışanlarımızın huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamaktır. Hizmetlerimizi yaparken en büyük gücümüz olan çalışanlarımıza imkanlar dahilinde destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca kıyafetler konusunda bizlere destek olan Gökoğlu Mühendislik Tahakkuk ve dış ticaret limited şirketine teşekkür ederiz" dedi.

Elbiselerini ve ayakkabılarını alan işçiler, elbiseleri ve ayakkabıları aldıklarını belirterek, özel yapım elbise altında daha güvende çalışacaklarını ve bu güvenin sağlamasına vesile olan Belediye Başkanı Cavit Erdoğan'a teşekkür ettiler.(MB-EFE)



26.01.2017 11:50:42 TSI

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