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Meşhur Örenli pırasası, pazarın ve sofraların olmazsa olmazı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde yaşayan vatandaşlar, geçimini pırasa yetiştirerek sağlıyor. Ege bölgesindeki birçok il ve ilçede adını duyuran meşhur Örenli pırasası, pazarın aranan sebzesi durumunda.

Örenli köyünde yaşayan Rahmi Akyol, (56) çocukluğundan bu yana pırasa yetiştiğini, köylerindeki her ailenin mutlaka pırasa bahçesinin olduğunu ifade etti. Akyol, " Pırasanın fidesini de kendimiz yetiştiriyoruz, organik sebze fidelerini yetiştirip, önce fide pazarında satıyoruz, daha sonra kendi yetiştirdiğimiz meşhur Örenli pırasasını tarladan söküp, pazara getiriyoruz. Besin değeri çok yüksek olan Örenli pırasasında, kalsiyum ve demir bulunur" dedi.

B vitamini deposu olan Örenli pırasasının kilosu 2 ila 3 lira arasında alıcı buluyor. (MEİ-EFE)



26.01.2017 11:49:17 TSI

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