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Başkan Duruay'a 'Yılın Yerelde Vizyon Proje' Ödülü



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Uluslararası 7. Buhara Medya Ödül Töreni'nde 'Yılın Yerelde Vizyon Proje Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Duruay, ödülünü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün elinden aldı.

7. Buhara Medya Ödülleri, sahiplerini buldu. Düzenlenen geceye, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, iş adamları ve sanatçılar katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün elinden ödülünü alan Başkan Duruay gecede yaptığı açıklamada, "Buhara dergisini böyle güzel bir ödülü bizlere layık gördüğü için teşekkür ederim. Ayrıca Gölbaşı'mızın değerli sakini sayın Bakanımızın elinden bu ödülü almak bizim için bir şereftir. Bir daha 15 Temmuzları yaşamamak için güçlü Türkiye'de bizde varız diyoruz" dedi.

Törene sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Ahmet Özhan, Alişan ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli de katıldı.

(AYŞ-MK-Y)



26.01.2017 11:51:48 TSI

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