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Çocukların hayal dünyaları gelişiyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören miniklere masal okuma etkinliği kapsamında 'Külkedisi' adlı masal okundu ve canlandırıldı.

Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini önemseyen Manisa Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde masal okuma etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda miniklere, 'Külkedisi' masalı hem anlatıldı hem canlandırıldı. Çocukların hayal dünyalarını geliştirerek, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan ve hayata umutla bakmanın önemine değinen etkinlikte minikler masal tadında bir gün geçirdi. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğretmenlerine çiçek takdim etti. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinin masal okuma etkinlikleri devam edecek.

(AY-Y)



26.01.2017 11:53:03 TSI

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