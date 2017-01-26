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Esnaf, kapalı pazar yeri istiyor

- Simav'ın halk pazarı, Çarşamba günleri sokak aralarında kuruluyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, her hafta Çarşamba günleri kurulan halk pazarının esnafları, sokak aralarındaki kaldırımlarda satış yapmaktan yakınıyor. Pazar esnaflarından Halil Sevgi (46) ve eşi Şaziye Sevgi (38), soğuk ve yağışlı havalarda, zor şartlar altında alış veriş yatıklarını, ürettikleri sebzeleri pazara getirirken ve dönerken sıkıntı çektiklerini ifade ettiler. 74 yaşındaki sebzeci Nurettin Kartal " Yazın sıcaktan kışın soğuktan, hem kendimizi hem de ürünlerimizi korumaya çalışıyoruz. 50 senedir pazarcılık yapıyorum, yakın ilçelerde gördüğümüz kapalı pazar yerlerine hayran oluyoruz. Belediyemizden, üzeri kapalı pazar yeri istiyoruz" dedi.

73 yaşındaki engelli sebzeci Yaşar Pınar ise teneke içerisinde ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını söyledi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, pazarcı esnafını bu sıkıntıdan kurtarmak için bir proje hazırladıklarını belirtti. Özkan, "Simav'ın mevcut hal alanı yetersiz olduğu için, park ve yerleşim kolaylığı olan yerleri inceliyoruz. İlçemizde büyük bir eksiklik olan kapalı pazar yerini en kısa bir zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu. (MEİ-EFE)



26.01.2017 11:53:32 TSI

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