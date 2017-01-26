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Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Kuşbakışı Muğla' fotoğraf sergisi açıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:51
Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Kuşbakışı Muğla' fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Kuşbakışı Muğla' fotoğraf sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Muğlalı fotoğraf sanatçısı Abdullah Kırbaş'ın 'Kuşbakışı Muğla' adlı sergisi İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla Anadolu Adalet Sarayı'nda ziyarete açıldı.
Muğlalı fotoğraf sanatçısı Abdullah Kırbaş'ın 'Kuşbakışı Muğla' adlı sergisi, Anadolu Adalet Sarayı'nda ziyarete açıldı. Kartal Anadolu Adliyesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Muğla Valisi Amir Çiçek ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un yanı sıra Kartal Kaymakamı Cemil Aksak ve Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan da katıldı.
Serginin açılış kurdelesini kesen İstanbul Valisi Vasip Şahin; Muğla'nın, Türkiye'nin görünen yüzü, dünyaya açılan penceresi, ilk turizm faaliyetlerinin başladığı yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Muğla ülkemizin ortak değeridir. Hepimiz bu anlamda Muğlalıyız. Dolayısıyla hepimiz Muğla'ya ihtimam göstermek, gözümüz gibi bakmak zorundayız. Bugün burada da bir nebze olsun bunu ifade etmeye geldik" diye konuştu.
Muğla Valisi Çiçek de böyle bir sergi düzenlendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Muğla'nın güzellikleri aslında 15 dakika, 1 saatle anlatılmakla bitmez. Bu fotoğraflarla ancak gözümüzün gördüğü güzelliğini görebileceğiz. Ama en önemli güzelliği Muğla'da tatil yaparak görebiliriz" dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Tosun ise sergiye katılanlara teşekkür ederek Muğla'nın güzelliklerini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği'nin destek olduğu sergi, 3 Şubat'a kadar gezilebilecek.
(HB-HA-Y)

26.01.2017 11:53:33 TSI
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