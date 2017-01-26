Ankara Valisi Topaca, Taşdelen'i ziyaret etti
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ANKARA (İHA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti.
Dört ay önce Hatay Valiliği görevinden Ankara Valiliğine atanan Ercan Topaca, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti.
Çankaya Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete Vali Topaca'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Tolga Aliusta ile İlçe Jandarma Komutanı Cüneyt Ağaça katıldı.
Ankara ve Çankaya hakkında sohbet edilen nezaket ziyaretinde, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen belediye faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdi.
(SLCK-BA-Y)
26.01.2017 11:57:58 TSI
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