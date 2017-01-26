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Çankaya'da temizlik ekipleri görev başında



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, günlük rutin çalışmaların yanı sıra toplu halde uyguladığı temizlik çalışmaları ile sokakları tertemiz yapıyor.

Çankaya Belediyesinin temizlik ekipleri yoğun mesaiye devam ediyor. Kış aylarında kar temizleme çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, rutin temizlik çalışmalarına ek olarak toplu halde sokakları temizliyor. Önceden belirlenen cadde ve sokaklarda 15-20 kişilik akut ekipler halinde gerçekleştirilen çalışmalar ile kısa sürede büyük alanlar temizleniyor. Yaya olarak çalışan ekiplere çöp kamyonları ve temizlik araçları da eşlik ediyor.

Özellikle Tunalı Hilmi, Bahçelievler 7. Cadde, Maltepe, Kızılay, Kolej gibi nüfusun yoğun olduğu noktalara ağırlık veren temizlik ekipleri, aylık programları dahilinde tüm ilçede hizmet veriyor.

(SLCK-BA-Y)



26.01.2017 11:59:36 TSI

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