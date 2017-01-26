YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polisten, ASP çalışanlarına "dolandırıcılıkla mücadele" semineri

Polisten, ASP çalışanlarına "dolandırıcılıkla mücadele" semineri



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASP) çalışanlarına, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polistik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından dolandırıcılıkla mücadele konusunda seminer düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen seminere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Şube Müdürleri Zalkif Binici, Süleyman Duman, Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu Müdür Yardımcısı Adem Yaşar Bektaş ve kurum personeli katıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Polisler Hanifi Vurgun, Muhammet Sıtkı Polat ve Cahit Çankaya iletişim dolandırıcılığı, 155 telefon hattı ve Toplum Destekli Polislik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Dolandırıcılık konusunda sunum yapan polis memuru Vurgun, dolandırıcılığı, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle vatandaşların mağdur edilmesi olarak tanımladı.

Erzurum'da telefon yöntemiyle birçok kişinin dolandırıldığının altını çizen polis memuru Vurgun, "Dolandırılanlar içerisinde akademisyenlerde var. Dolandırıcılık insanların polisle iletişim halinde olmamasından kaynaklanıyor. Emniyetin işleyişini bilmeyenlerin sayısı yüksek" dedi.

İnsanların polis kaygısı olduğunu ifade eden Vurgun "İnsanlar polisi aramaya çekiniyor. Ben deşifre olurum, karakola giderim, hakim, savcı karşısına çıkarım diyerek aramaktan çekinenler oluyor. Bu çok yanlış. 155 aramalarında emniyet yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden 155" arayanın adı, soyadı ve bilgilerinin gizli tutulması esastır. Kesinlikle deşifre edilmeyeceksiniz" diye konuştu.

Seminerde ayrıca dolandırıcılıkla ilgili kısa video gösterilerine de yer verildi.

Seminer sonunda polis memurları katılımcıların sorularını yanıtladı



(ÖB-ÖB-Y)



26.01.2017 11:58:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER