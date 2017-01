YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erdemlili futbolcu Ali Kale Atiker Konyaspor'a transfer oldu

Erdemlili futbolcu Ali Kale Atiker Konyaspor'a transfer oldu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Gençlerbirliği Kulübünden Akdeniz Belediyespor'a, oradan da Atiker Konyaspor'a transfer olan başarılı sporcu Ali Kale, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu makamında ziyaret etti.

Erdemli Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün oyuncusuyken gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerek Akdeniz Belediyespor'a transfer olan Erdemlili Ali Kale, 5 ay gibi kısa bir sürede Atiker Konyaspor'a transfer olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılı futbolcu Ali Kale, Erdemli'den ayrılmadan önce kendisine verdiği desteklerden dolayı Erdemli Belediye Başkanı Tollu'yu ziyaret etti. Ziyarette Ali Kale'yi başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Tollu, bu başarıların devam etmesini diledi. Ali'nin bu başarısından çok büyük bir mutluluk yaşadığını ve gurur duyduğunu ifade eden Tollu, "Beş ay gibi kısa bir sürede süper lige transfer olma başarısı gösteren futbolcu kardeşimizi tebrik ediyorum" dedi.

Erdemlili sporcuların başarılarının herkes tarafından gururla karşılandığını dile getiren Tollu, her zaman için sporu ve sporcuyu desteklediklerini, bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Erdemli'de yetişen başarılı sporcuların diğer gençlere örnek olduğuna dikkat çeken Tollu, bu sporcuların aynı zamanda Erdemli'nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirtti. Bundan dolayı spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını dile getiren Tollu, desteğin karşılığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu genç sporcunun başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Ali Kale'nin vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir sporcu olduğunu vurgulayan Tollu, "Allah nazardan saklasın, sağlıklı şekilde çok daha büyük başarılara imza atmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Sporcunun keşfedilip, gelişmesinde büyük emekleri olan Erdemli Gençlerbirliği Spor Kulübü adına bir açıklama yapan Kulüp Başkanı ALİ Özel de Ali'nin bu başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, spor kulübünün her zaman altyapıya önem verdiğini vurguladı. "Biz, kulüp olarak çocuklarımıza annelik, babalık yapıyoruz" diyen Özel, kendi çocuklarını yetiştirdikleri gibi bu çocukları yetiştirdiklerini söyledi.

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden futbolcu Ali Kale de Erdemli'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

(KYM-Y)



26.01.2017 11:59:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER