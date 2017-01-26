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En hızlı büyüyen ilk 100'de 5 Antalya şirketi

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:57
En hızlı büyüyen ilk 100'de 5 Antalya şirketi
En hızlı büyüyen ilk 100'de 5 Antalya şirketi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğü ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile belirlenen 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi' ödüllerini Ankara'da düzenlenen törenle aldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Birincilik Antalya'ya
Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinde zirve son 3 yılda satışlarını yüzde 4 bin 473 arttıran Antalyalı Ares Tersanecilik firması oldu. Ares Tersanecilik'in birinciliği aldığı listede ayrıca 4 Antalya firması daha ilk 100 firma arasında kendine yer buldu. Petektar Tohum Sanayi yüzde 275,2'lik büyüme ile 48, Ahmet Kasapoğlu Mobilya Sanayi yüzde 274,3'lük büyüme ile 49, T.S. Tarım Makina Gıda İnşaat Turizm İmalat Sanayi ve Ticaret yüzde 234'lük büyüme ile 58 ve Desird Tasarım Ar-Ge Uygulama Elektronik Destek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret yüzde 219,3'lük büyüme ile 64'üncü en hızlı büyüyen şirket oldu.
Antalya'nın en hızlı büyüyen firmaya sahip olmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Ares Tersanecilik örnek olacak bir büyüme hızı göstererek Türkiye'nin en hızlı büyüyen firması oldu. Son üç yılda satışlarını yüzde 4 bin 473 arttırarak hem gelir hem de istihdam artışı sağladı. Antalya'nın böyle hızlı büyüyen yatırımcılık örneklerine daha çok ihtiyacı var. Bu sebepten dolayı Ares Tersanecilik firmasını gönülden tebrik ediyorum. Umarım bundan sonra Ares Tersanecilik'i Türkiye'nin en büyük firmaları arasında da göreceğiz" şeklinde konuştu.

İlk 100'de 5 Antalyalı
En hızlı büyüyen 100 firma arasında 5 Antalyalı firmanın olmasını kent ekonomisi açısından önemli bulduklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, "En hızlı büyüyen firmanın Antalyalı olmasının yanı sıra ilk yüz içerisinde 4 Antalyalı firma daha yer alıyor. Petektar Tohum Sanayi, Ahmet Kasapoğlu Mobilya Sanayi, T.S. Tarım Makina Gıda İnşaat Turizm İmalat Sanayi ve Desird Tasarım Ar-Ge Uygulama Elektronik Destek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret firmaları da kendilerini geliştirerek ilk 100 içerisinde yer buldu. Bu Antalya için çok önemli bir durum. Tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir işe imza atmış bulunuyorlar. Bu büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum" dedi.
Ares Tersanecilik'in Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 firmaları ödül töreninde birincilik için kürsüye çıkmasının ATSO Başkanı olarak kendisine gurur verdiğini de söyleyen Davut Çetin, "Ares Tersanecilik başta olmak üzere ilk yüz içerisinde yer alarak Antalya'yı gururlandıran tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Umarım onlar diğer firmalarımıza da örnek olacaklardır. Umarım Antalya'nın ilk 100 içerisindeki sayısı önümüzdeki yıllarda çok daha fazla olacaktır" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

26.01.2017 12:01:13 TSI
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